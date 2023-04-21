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Законодательство РК

Женщина скончалась после посещения салона красоты в Усть-Каменогорске

Женщина скончалась после посещения салона красоты в Усть-Каменогорске Фото: unsplash
В одном из салонов красоты Усть-Каменогорска после блефаропластической операции глаз скончалась женщина, сообщает Zakon.kz.

Факт смерти 21 апреля подтвердили Аltaynews.kz в городской прокуратуре, но от сотрудников салона красоты получить комментарий не удалось.

"Гражданка 1962 г. р. обратилась в салон красоты с целью проведения блефаропластической операции глаз. Сотрудница салона, не имея лицензии и разрешения на проведение медицинской и иной деятельности, провела вышеуказанную процедуру. Через некоторое время пациентке стало плохо, и ее экстренно направили в реанимационное отделение, где она скончалась".Пресс-служба прокуратуры Усть-Каменогорска

Предположительно, женщина скончалась от анафилактического шока.

Как сообщается, 16 апреля сотрудниками полиции было начато досудебное расследование по ст. 322 ч. 3 (занятие медицинской или фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим сертификата и (или) лицензии на данный вид деятельности, если это повлекло по неосторожности смерть человека) УК РК.

По ст. 322 ч. 3 УК РК предусмотрено ограничение свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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