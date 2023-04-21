Волейболистки из Китая и Японии возвращаются на клубный чемпионат Азии спустя три года

Гранды азиатского женского волейбола из Китая и Японии снова примут участие в континентальном первенстве среди клубов в 2023 году после трех лет отсутствия, сообщает Zakon.kz.

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Китайский коллектив "Ляонин Дунхуа" и японская команда "Хисамицу Спрингс" приедут на женский клубный чемпионат Азии по волейболу 2023. Дружины из этих стран сыграют на турнире после трехлетнего отсутствия из-за COVID-19. Еще одной новостью нынешних состязаний станет дебютное появление клуба из Монголии.



Соревнования этого года будут проходить в городе Виньфук (Вьетнам) с 25 апреля по 2 мая. За чемпионство будут сражаться 9 команд, и лучший коллектив из этого списка представит Азию на мировом клубном первенстве FIVB World-2023. Чемпионат мира нынешнего сезона пройдет Китае в конце 2023 года.





Фото: Instagram/altayvc

Клубный чемпионат Азии-2020 был отменен из-за пандемии COVID-19. И в отсутствии команд Китая и Японии два года подряд в Азии не было равных казахстанским дружинам. В 2021 году в Накхонратчасима (Таиланд) чемпионат Азии выиграли волейболистки "Алтая" из Усть-Каменогорска. Через год титул снова остался в Казахстане, золотые медали завоевали игроки "Куаныша" из Петропавловска.

Чемпионат Азии-2023 среди женских команд пройдет в городе Виньфук (Вьетнам) с 25 апреля по 2 мая. За титул лучшей волейбольной дружины Азии, помимо команд Китая и Японии, еще поспорят Diamond Food Fine Chef-Air Force (Тайланд), Altay VC (Казахстан), King Whale Taipei (китайский Тайбэй), Paykan (Иран), Hip Hing VC (Гонконг), Khuvsgul Erchim VC (Монголия) и Sport Center 1 (Вьетнам).

