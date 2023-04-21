Не отдают отчета: глава палаты ЧСИ рассказал, на что готовы должники и о рисках исполнителей

Как часто казахстанцы жалуются на работу частных судебных исполнителей, какая ответственность предусмотрена для них и на что ЧСИ могут наложить арест – в интервью Zakon.kz рассказал председатель Республиканской палаты частных судебных исполнителей Айдос Иманбаев.

– Айдос Бейбитович, расскажите, на что обычно жалуются казахстанцы частным судебным исполнителям?

– Есть три основные категории жалоб. Первая категория связана с алиментами. Люди в основном не согласны с задолженностью. Должник говорит, что это много, взыскатель говорит, что мало. Поэтому более 50% жалоб у нас связаны с алиментами.

Вторая группа жалоб связана с тем, что судоисполнитель якобы неправомерно наложил аресты и не предупредил. С этими жалобами также разбираемся.

Мы столкнулись с такой проблемой, когда дела по тем же штрафам и налогам, которые ранее были добровольно уплачены, все равно передавали судоисполнителям. За последние два года нам передали 150 тыс. таких дел. Вы представляете, что потенциально это 150 тыс. жалоб. Естественно, у судоисполнителей нет информации – оплатил человек или нет, потому что это не его задача. По закону судоисполнителю должны поступать только те материалы, которые добровольно не оплатили.

Здесь есть определенные проблемы и недоработки в информационных системах государственных органов. Есть система ЕРАП (Единый реестр административных правонарушений), в которой не по всем должникам можно увидеть – оплатил он штраф или нет. По налоговой системе тоже есть определенные проблемы. Не все видят, оплачен налог или нет, и автоматически нам передают. А когда судоисполнитель начинает принимать меры, то выясняется, что налог или штраф оплачен, а негатив идет на судоисполнителя. Мы неоднократно доводили до госорганов, что есть такая проблема и необходимо принимать соответствующие меры, чтобы к судоисполнителю попадали только те дела, которые ранее не были оплачены.

Третья категория, когда люди жалуются, что арестовали пенсию, пособие или заработную плату. Когда мы начинаем выяснять, получается, что в свое время гражданин для получения тех же алиментов или пособий предоставлял обычный банковский счет. Хотя по закону есть понятие спецсчет. Если банк открывает спецсчет, то он предусмотрен только для зачисления алиментов и пособий, неважно каких, всех видов пособий. Такой счет неприкосновенен, и банк не может наложить на него арест.

А когда судоисполнителю предоставляют обычный счет, источник поступления этих денег не видно. Когда мы начинаем разбираться, выясняем, что это действительно были алименты или пособия, соответственно, аресты снимаются.

Второй момент, который касается пенсий и заработных плат. Когда люди получают пенсию или заработную плату, то предоставляют работодателю обычный банковский счет, не указывая, что этот счет предназначен специально для заработной платы. Естественно, когда судоисполнитель налагает арест, банк это не видит. Потом должник предоставляет справку частному судоисполнителю, что он работает в организации, и именно на этот счет поступает заработная плата. После этого судоисполнитель снимает арест. Но это неудобно, потому что есть законодательное неурегулирование.

Что мы предлагаем: по аналогии с пособиями и алиментами, я думаю, что необходимо и пенсии, и заработные платы зачислять на спецсчета. Если гражданин будет открывать спецсчет для зачисления пенсии или заработной платы, естественно, этот счет тоже будет неприкосновенным.

– Еще одна из частых жалоб казахстанцев – залог на имущество и закрытие счетов должников. Люди говорят, что делают это достаточно быстро, а вот снять потом эти ограничения сложно. Кроме того, многие утверждают, что их не оповещают об установлении ограничения, узнают об этом постфактум. Например, запрет на выезд. Знаете ли вы об этих проблемах?

– Конечно, мы в курсе всех этих событий. Одним из решений этих проблем видим автоматизацию. У нас с 2019 года активно идет цифровизация исполнительного производства, то есть автоматизация действий судоисполнителя. Сейчас наложить арест у судоисполнителей получается быстро, потому что процесс автоматизирован, но и снятие ареста тоже автоматизировано.

Допустим, если должник оплачивает свой долг через приложение банка, то эти аресты снимаются автоматически, без судоисполнителя. Если гражданин видит, что есть штраф или налог, то он заходит, оплачивает, и арест в течение определенного времени автоматически снимается.

Другое дело, когда взыскатель предъявил судоисполнителю документ, потом забрал и предъявил другому, третьему, бывает, что аресты остаются у предыдущих судоисполнителей. Вот тут возникает проблема снятия всех предыдущих арестов. Сейчас это все делается в ручном режиме, но мы хотим этот процесс автоматизировать, чтобы оперативно снимать все предыдущие аресты.

– Когда нам ждать эти нововведения?

– Это зависит от наших технических специалистов, работа не одного дня. Задача поставлена, сейчас они над этим работают.

Также мы инициировали законодательные изменения, новые депутаты займутся законопроектом. И вот в этом законопроекте заложена норма, позволяющая нам снимать автоматически все аресты предыдущих судоисполнителей.

– На всю страну гремели новости об угрозах самосожжения, стрельбе при попытках выселения людей из их жилья. Видите ли вы в таких случаях какие-то недочеты в системе работы ЧСИ?

– Именно эта категория дел, связанная с выселение, сносом строений, – самая конфликтная, сопровождающаяся угрозами. Очень непросто судебному исполнителю пойти и совершить такие действия. Здесь по закону должны принимать участие и госорганы – сотрудники внутренних дел, МЧС, скорая помощь, если есть дети, то органы опеки, попечительства, если есть инвалиды, то органы соцзащиты. Но дело в том, что они, как правило, не приходят на эти действия. Не скажу, что по всем, но очень много приходится прилагать усилий судоисполнителям, чтобы обеспечить их участие. Хотя это ведь проблема не судоисполнителя, это же социальная проблема. Здесь все госорганы должны скоординироваться и помочь судоисполнителю исполнить требование судебного акта.

У нас выселение проводится только по вступившему в законную силу решению суда. Как правило, они доходят в основном и до Верховного суда, где подтверждают, что человек незаконно проживает.

У нас конфликтная работа, но судоисполнитель все-таки идет. Есть моменты, когда им угрожают. У нас были случаи в Алматы, которые подтверждают, что государство должно больше обращать внимание на эти проблемы.

– Не менее важный вопрос – это взыскание алиментов. Расскажите, сколько частным судоисполнителям удалось вернуть долгов по алиментам и на какую сумму?

– Алименты – это одна из социально проблемных категорий дел. По итогам прошлого года у нас в остатке было 250 тыс. алиментных дел по республике. Из них проблемные – 17 тыс. исполнительных документов, по 10 тыс. из которых должник частично оплачивает, а по 7 тыс. вообще выплаты не идут. То есть в целом у нас по этим 17 тыс. проблемным алиментам задолженность составляет порядка 14 млрд тенге. На одного должника приходится примерно 800 тыс. тенге.

Причины тоже разные. Кто-то скрывает доход, кто-то реально не может выплатить, кто-то находится в местах лишения свободы, лечится, и таких очень много. Но, естественно, у нас каждый день поступает информация и цифра каждый день меняется. Мы просто одну цифру зафиксировали, а она может и снижаться, и повышаться, потому что судоисполнители каждый день работают и каждый день взыскивают. У нас ежедневно поступает информация о том, что взыскана задолженность на 1,2,3 млн тенге.

Мы по республике во многих регионах создали специализированные конторы по алиментам. Это те судебные исполнители, которые занимаются только алиментами. У них практика единообразная, они сосредоточены только на алиментах. Это и дает определенный эффект.

Важно отметить, что есть разные суммы по алиментам. К примеру, в прошлом году был такой случай, когда судоисполнитель насчитал задолженность в 51 млн тенге. Это был бизнесмен, который платил минимальные алименты. Но частный судоисполнитель выявил его и посчитал задолженность. В результате эту задолженность он погасил – 18 млн тенге взыскали деньгами, на оставшуюся сумму был передан земельный участок в столице.

А в целом 2-3 млн тенге постоянно исполняются. Здесь судоисполнители не ограничиваются стандартным набором действий. Специализированные конторы нарабатывают практику, чтобы взыскать задолженность какими-то другими методами, заставить должника исполнить обязательства по алиментам.

Здесь тоже можно привести интересный пример. из Актюбинской области. У должника накопилась задолженность порядка 2 млн тенге. Он ежемесячно оплачивал по 5-10 тыс. тенге и скрывался от судоисполнителя. Судоисполнитель выяснил, что он занимается установлением пластиковых окон. Затем под видом заказчика позвонил должнику и пригласил на место. Там же его увели в Департамент юстиции составили протокол, привлекли к административной ответственности, и буквально через несколько дней он погасил эту задолженность.

Вот такие нестандартные методы работы помогают судоисполнителям получить деньги. Да, может не во всех случаях, но в целом мы такие методы поощряем и распространяем этот образ среди других судоисполнителей.

– Что еще могут взыскать ЧСИ за долги по алиментам помимо денег?

– Если должник не оплачивает алименты более трех месяцев подряд, то здесь запускается механизм кредитного исполнения, как и по обычным делам. То есть судоисполнитель начинает работать со счетами должника, с его имуществом, запрашивает сведения у налоговых органов, то есть ищет доходы, которые имеются у должника.

– А дорогие картины?

– Если имеются дорогие картины или другие предметы декора, то на них можно обратить взыскание. Но на практике это очень сложно. Таких примеров я пока не встречал.

– А как быть, если сам ЧСИ бездействует? К кому идти за помощью?

– Такие моменты тоже есть, где судебный исполнитель может не доработал. В таких случаях можно пожаловаться в региональную палату. У нас двери открыты, и к нам можно обратиться через eOtinish. Мы обязаны рассмотреть, дать срок проверки. Более того, можно записаться на онлайн-прием или же приехать на место. Понятно, что не всегда получается с другого города приехать, тогда можно электронно направить жалобу. Мы проверим и, если подтвердится, что судоисполнитель бездействовал и не принимал никаких мер по алиментам, то его могут лишить лицензии. Поэтому, если такие факты длительного бездействия возникают, то, естественно, судоисполнитель понесет ответственность.

– О какой ответственности идет речь?

– В зависимости от тяжести, жалобы разные бывают. Если это какой-то небольшой недочет, то судоисполнитель получит замечание или выговор. В случае, если действительно на протяжении длительного времени он не принимал меры, то по таким делам мы направляем представление в Министерство юстиции по лишению лицензии.

– В Сенате предложили ввести уголовную ответственность для ЧСИ в случае неправомерных действий. Как вы к этому относитесь?

– На данный момент уже имеется 251 статья в Уголовном кодексе, которая предусматривает уголовную ответственность частного судоисполнителя за неправомерные действия. Если они сопряжены и подпадают под Уголовный кодекс, то возбуждается дело. Это действующая норма, которая работает. Может не так много фактов, но в целом эта норма действует.

Ранее глава палаты ЧСИ Айдос Аманбаев рассказал, почему частных судебных исполнителей до сих пор сравнивают с коллекторами.