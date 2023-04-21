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В Кокшетау ногу женщины затянуло в эскалатор

трагедия, женщина Фото: pexels
Трагический случай произошел на центральном рынке в Кокшетау 21 апреля. Нога женщины попала в механизм эскалатора. Ее доставили на "скорой" в травмпункт областной больницы, сообщает Zakon.kz.

Женщине оказали первую медицинскую помощь, рассказали в многопрофильной областной больнице.

"Пациентке поставили диагноз "тяжелая травма стопы, открытый субкапитальный перелом 2, 3 и 4-й плюсневых костей со смещением, обширная скальпированная рана левой стопы" - отметил врач-травматолог.

В скором времени женщине должны сделать реконструктивную операцию, закрыть дефекты кожными лоскутами. Общее состояние пациентки оценивается, как "средней тяжести". Женщина находится в сознании и говорит о боли в области раны. 

1 апреля в ТРЦ "Сарыарка" в Астане из-за неисправности эскалатора пострадали несколько человек. 

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