Культиватором зажало ногу пожилого жителя Кокшетау во дворе дома
Фото: пресс-служба МЧС РК
12 июня в Кокшетау ногу 72-летнего мужчины затянуло во вращающийся механизм культиватора во время работ на приусадебном участке, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, на место вызова прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда и бригада скорой медицинской помощи.
"Сотрудники МЧС с помощью шанцевых инструментов извлекли зажатую ногу. Оказав совместно с медиками первую помощь, мужчину госпитализировали в одну из больниц города", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что военные моряки спасли двух человек в Каспийском море.
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