Культиватором зажало ногу пожилого жителя Кокшетау во дворе дома

Фото: пресс-служба МЧС РК

12 июня в Кокшетау ногу 72-летнего мужчины затянуло во вращающийся механизм культиватора во время работ на приусадебном участке, сообщает Zakon.kz.

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