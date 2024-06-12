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Законодательство РК

Культиватором зажало ногу пожилого жителя Кокшетау во дворе дома

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 18:43 Фото: пресс-служба МЧС РК
12 июня в Кокшетау ногу 72-летнего мужчины затянуло во вращающийся механизм культиватора во время работ на приусадебном участке, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, на место вызова прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда и бригада скорой медицинской помощи.

"Сотрудники МЧС с помощью шанцевых инструментов извлекли зажатую ногу. Оказав совместно с медиками первую помощь, мужчину госпитализировали в одну из больниц города", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что военные моряки спасли двух человек в Каспийском море.

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МЧС РК Акмолинская область Кокшетау 2024 год
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