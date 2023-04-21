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Законодательство РК

В Туркестанской области задержали подозреваемого в педофилии

подозреваемый Фото: polisia.kz
В отдел полиции Жетысайского района обратилась женщина с заявлением о том, что сосед совершил насильственные действия в отношении ее дочери, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП региона, на месте происшествия следственно-оперативная группа провела все оперативные мероприятия. Также был назначен ряд судебных экспертиз.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 122 УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

Данный факт находится на личном контроле руководства ДП Туркестанской области.

Ранее сообщалось, что в Казахстане по статистике педофилами оказываются близкие жертв.

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Елена Беляева
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