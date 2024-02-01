Бухгалтеров сферы образования Туркестанской области подозревают в хищении 530 млн тенге

В Туркестанской области прокуратурой бухгалтеры Отдела образования Жетысайского района подозреваются в хищении 530 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В отношении бухгалтеров ГУ "Отдел образования Жетысайского района" прокуратурой области начато досудебное расследование.

"В ходе следствия установлено, что бухгалтеры данного учреждения в период с 2021 по 2023 годы по предварительному сговору группой лиц, путём изменения анкетных данных сотрудников школы, занимались хищением государственных денег в особо крупном размере выделяемых на заработную плату. На сегодняшний день сумма причиненного ущерба составила 530 млн тенге", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Туркестанской области 1 февраля 2024 года.

Управлением досудебного расследования прокуратуры области трое подозреваемых лиц водворены в изолятор временного содержания. В последующем с санкции суда они арестованы на два месяца.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление причастности других лиц к данному преступлению". Прокуратура Туркестанской области

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