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Британцы возмутились решением нового премьера Риши Сунака повысить налоги

премьер, Великобритания Фото: Twitter/Rishi Sunak
Британцы возмутились, узнав о планах нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака повысить для граждан налоги, сообщает Zakon.kz.

Читатели The Mirror высказали свое недовольство по этому поводу.

Накануне издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники писало о том, что новый премьер запланировал провести повышение налогов для покрытия дефицита в бюджете Соединенного Королевства.

Риши Сунак хочет повысить налоги, чтобы покрыть образовавшийся в государственном бюджете дефицит в размере около 57,3 млрд долларов. Премьер Великобритании и глава Минфина согласовали повышение налогов 31 октября.

Это будет означать, что миллионы британцев будут вынуждены платить подоходный налог в размере 20%, если их заработная плата превышает 12 570 фунтов стерлингов. Либо платить подоходный налог по ставке 40 пенсов, если их зарплата превысит 50 270 фунтов стерлингов.

Налоги будут повышены всем в Великобритании? Действительно? Относится ли это к жене Риши Сунака, которая уклонялась от уплаты налогов в размере 20 миллионов фунтов стерлингов, пока Сунак был главой Минфина? – спрашивает читатель Major Lazer.

Другой читатель отметил, что "Сунак продолжает работу, начатую двумя его предшественниками, и прокладывает путь к победе лейбористов на следующих выборах".

О том, что Риши Сунак будет новым премьер-министром Великобритании стало известно 24 октября.

Экс-глава правительства Великобритании Лиз Трасс покинула свой пост через 45 дней после своего назначения. Ее обвинили в том, что она не смогла вывести страну из кризиса.

За месяц своей работы на посту премьер-министра Лиз Трасс стала самым непопулярным лидером Консервативной партии.

По некоторым опросам, рейтинг Трасс опустился ниже, чем у ее предшественника Бориса Джонсона перед отставкой.

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Ирина Лукичева
Великобритания
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