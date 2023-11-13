Премьер-министр Польши подал в отставку вместе со своим правительством

Премьер Польши после парламентских выборов ушел в отставку вместе с министрами, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров после парламентских выборов. Об этом сообщает Dziennik.pl.

Моравецкий подал прошение об отставке на первом заседании нового состава сейма (парламента). Он должен был сделать это по Конституции Польши.

Государственный секретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцка сообщила, что Анджей Дуда поручит Моравецкому сформировать новое правительство. На это у него есть 14 дней. В течение этого срока Моравецкий будет должен представить сейму программу работы правительства и получить вотум доверия.

Парламентские выборы в Польше завершились 15 октября. По их итогам правящая партия "Право и справедливость", в которой состоят Дуда и Моравецкий, получила 35,38% голосов и заняла 194 кресла в сейме. Второе место заняла оппозиционная "Гражданская коалиция" (30,7%), затем идут также оппозиционные партии "Третий путь" (14,4%) и "Левые" (8,61%).