В Атырау задержали иностранца, находящегося 20 лет в международном розыске

20 апреля сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили и задержали 48-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, в ходе проверки установлено, что он объявлен в международный розыск по уголовному делу на основании ч. 2 ст. 97 и ч. 2 с. 248 УК Республики Узбекистан, то есть умышленное убийство и хранение незаконного оружия.

"В ходе обыска временного места жительства 48-летнего иностранного гражданина на территории Казахстана были изъяты запрещенные религиозные книги и диски", – говорится в сообщении.

По данному факту подозреваемый задержан и арестован в соответствии со статьей 128 УПК РК.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области задержали подозреваемого в педофилии.