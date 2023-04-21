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Законодательство РК

Легализация автомашин в РК: какая ставка регистрационного сбора применяется

легализация Фото: pixabay
В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали, собственники каких транспортных средств могут легализовать автомашины, применив ставку регистрационного сбора 200 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Действие постановления правительства Казахстана от 9 января 2023 года №13 "Об утверждении Правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от расширенных обязательств производителей (импортеров), а также категорий транспортных средств" распространяется на транспортные средства категорий М1, M1G, M2, M2G, N1, N1G, в том числе с правосторонним рулевым управлением.

К указанным категориям относятся:

  • транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения – легковые автомобили;
  • транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн;
  • транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн.
"Следовательно, ставка сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 200 000 тенге уплачивается при регистрации транспортных средств вышеуказанных категорий, ввезенных на территорию Казахстана до 1 сентября 2022 года", – рассказали в департаменте.

При регистрации транспортных средств, категории которых не указаны в постановлении, применяются ставки сбора за первичную регистрацию транспортных средств, установленные п. 4 ст. 553 Налогового кодекса.

Ранее в Департаменте государственных доходов разъяснили, подлежат ли таможенной очистке автомобили, ввезенные из стран-участниц ЕАЭС.

Как известно, одним из основных условий легализации транспортных средств, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года, является прохождение таможенной очистки таких транспортных средств в обязательном порядке.

Отметим, что в конце февраля в МВД ответили на вопросы о легализации авто.

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