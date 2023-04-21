В селе Алматинской области больница простаивает без оборудования и врачей

В селе на 2,5 тыс. жителей всего один терапевт. В Жаланаше не хватает и врачей, и лекарств, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, единственная врачебная амбулатория – в селе Жаланаш Алматинской области. Просторные палаты, новые кровати и… пустые кабинеты. В трехэтажном здании сделали капитальный ремонт почти на 900 млн тенге. Вот только лечить пациентов некому и нечем – не хватает врачей и нет оборудования.

"Когда эта больница была районной, до 2000-го года, жители девяти аулов приезжали сюда на лечение. А после начали говорить, что из-за сокращения численности населения больницу перенесли в Кеген. Мы остались совсем без внимания. Такой капитальный ремонт сделали, но нет ни одного аппарата. Красивая обертка, а внутри пусто". Мейирбек Турлыкожаев

На 2,5 тыс. жителей – один терапевт, хирург и стоматолог. Беременные женщины едут рожать в районный центр. Чтобы добраться до Кегена, им приходится преодолевать почти 100 км на такси. Будущие мамы идут на осознанный риск, потому что в селе нет гинеколога.

"Едем в Кеген. Дорога длинная. Когда проезжаем перевал, поднимается давление. Добираемся до больницы на такси. В одну сторону 3 тысячи тенге. Сдаем анализы. Потом еще три часа ждем результаты. Бывает, два раза в месяц приходится ездить в Кегенскую больницу. Я боюсь: вдруг резко начнутся схватки и рожу прямо в машине? Ведь путь неблизкий". Айгуль Айтмаханова

Местные жители говорят, даже на экстренную операцию отправляют в село Кеген. А там уж как повезет, главное – добраться живым до районной больницы.

"Почему бы, например, не открыть отделение хирургии? А если у кого-то аппендицит случится? Повезут в Кеген. Здесь здание большое. А второй этаж бесхозный. А может, этаж вообще продан? Это же для людей построили. Почему простой народ не может воспользоваться услугами больницы? Почему до сих пор нет оборудования?" Гульбакыт Кыстаубаева

В администрации уверяют: здесь оказывают поликлиническую помощь. На новое медицинское оборудование уже потратили больше 100 млн тенге. Завезут аппаратуру в конце этого месяца.

"Здесь врачебная амбулатория села Жаланаш. Здесь оказывается поликлиническая помощь в основном. Но из-за расстояния от районного центра здесь организовали соматическое отделение при Кегенской больнице. Из областного бюджета маслихата выделили нам деньги – 105 млн, здесь будет оборудование. У нас здесь есть все оборудование для оказания поликлинической помощи: ЭКГ-аппарат, дефибриллятор". Замдиректора Кегенской районной больницы Булбул Жанузакова

В Управлении здравоохранения Алматинской области заявляют: по закону они не могут присвоить врачебной амбулатории статус районной больницы из-за маленькой численности сельских жителей.

"Обновление медицинского оборудования не входит в проект по капитальному ремонту. В амбулатории села Жаланаш зарегистрировано 2578 пациентов. По государственным нормативам организаций здравоохранения число жителей должно достигать 30 тыс. Поэтому мы не можем присвоить амбулатории статус районной больницы". Замруководителя Управления здравоохранения Алматинской области Ерлан Шокаев

Ранее сообщалось, что современную больницу на 250 мест построят в одном из районов Акмолинской области.