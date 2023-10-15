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Врач рассказала, почему лекарственное действие меда не стоит переоценивать

Врач рассказала, почему лекарственное действие меда не стоит переоценивать Фото: pixabay
Российский врач-терапевт Марина Константинова заявила, что несмотря на то что мед обладает противовирусным и противомикробным действием, заменить лекарство он не может, сообщает Zakon.kz

Как отметила АиФ, Константинова мед, безусловно, обладает полезными свойствами. При этом количество витаминов и минералов в меде не может покрыть суточную дозу, необходимую организму, и овощи и фрукты в этом смысле гораздо полезнее.

"Мед действительно облегчает состояние при простудных заболеваниях, обладает обволакивающим свойством и снижает кашлевой рефлекс. Однако это натуральная биодобавка, которая полезна при условии, что вы употребляете ее правильно — в первой половине дня, как самостоятельный продукт и не нагревая выше 40 градусов (при этой температуре мед теряет свои полезные свойства)", - подчеркнула врач.

Она также перечислила тех, кому мед нужно ограничить.

"Здоровым людям употреблять мед нужно с осторожностью — не более 50-100 г. В меде содержится большое количество быстрых углеводов (сахаров), которые дают нагрузку на поджелудочную железу и почки. Мед не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом I и II типа, а также при ожирении. при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЯБЖ, гастрит, панкреатит, цирроз) и органов дыхания, бронхиальной астме".

Константинова также отметила, что при аллергии на продукты пчеловодства мед противопоказан. Не стоит увлекаться медом в период кормления грудью, так как он может спровоцировать аллергическую реакцию у младенца.

Ранее врач назвала самые полезные каши. И это не манная или рисовая каша.

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