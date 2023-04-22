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Бывший президент Перу сдался американским властям

экс-президент Фото: Twitter/@AlejandroToledo
Бывший президент Перу Алехандро Толедо (2001-2006), обвиняемый на родине в коррупции, сдался властям США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, ему грозит экстрадиция на родину.

Отмечается, что в начале апреля апелляционный суд в США распорядился арестовать Толедо и приступить к процедуре его экстрадиции на территорию латиноамериканской страны. Рассматривающий дело экс-президента судья Томас Хиксон отменил залог Толедо и приказал ему сдаться к 9:00 пятницы властям в Сан-Франциско (штат Калифорния), чтобы "США без промедления организовали его выдачу перуанским властям, если для этого не будет никаких юридических препятствий".

В течение последних трех лет политик находился на свободе под залог и проживал в штате Калифорния. В сентябре 2021 года Федеральный окружной суд США по Северному округу штата Калифорния постановил, что Толедо может быть передан властям своей страны, где ему грозит до 25 лет тюрьмы. В конце февраля Госдепартамент удовлетворил запрос Перу об экстрадиции Толедо, и американские власти обратились к судье с просьбой отменить освобождение под залог, чтобы гарантировать возможность его экстрадиции.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Перу планировала провести предварительное расследование в отношении президента Дины Болуарте по подозрению в геноциде из-за гибели протестующих.

Елена Беляева
Перу
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