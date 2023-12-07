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Отбывавшего срок за массовые убийства экс-президента Перу выпустили из тюрьмы

Осужденного за массовые убийства экс-президента Перу освободили из тюрьмы Фото: wikimedia
Бывшего президента Перу Альберто Фухимори освободили из тюрьмы, где он отбывал 25-летний срок за коррупцию, нарушения прав человека и организацию массовых убийств. Его помиловали "по гуманитарным соображениям", сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 7 декабря, в Перу освободили из заключения 85-летнего Альберто Фухимори, бывшего президента страны. Он отбывал 25-летний срок за коррупцию и грубые нарушения прав человека, но высший суд Перу помиловал его "по гуманитарным соображениям". Фухимори провел за решеткой 16 лет.

Экс-президент вышел на свободу хрупким и больным стариком с медицинской маской на лице. У ворот тюрьмы в Лиме его встретили адвокат и двое детей, в том числе дочь Кейко Фухимори, которая также занимается политикой и трижды баллотировалась в президенты Перу. Кроме того, освобождения Фухимори ждали его сторонники, которые устроили акцию в поддержку своего кумира.

Альберто Фухимори был президентом Перу с 1990-го по 2000 год. Он установил в стране автократический режим. Сторонники Фухимори ставят ему в заслугу то, что он сурово подавил движения повстанцев, пытавшихся устроить в Перу гражданскую войну, и восстановил экономику. В то же время экс-президент был в ответе за принудительную стерилизацию бедняков и массовую коррупцию, а специально созданные "эскадроны смерти" по его личным распоряжениям убивали неугодных ему людей. В 1991 году один из таких "эскадронов" устроил побоище в бедном квартале Лимы, убив 15 человек, включая восьмилетнего мальчика. В 1992 году по приказу Фухимори военные похитили, пытали и убили девятерых студентов и профессора местного вуза.

После крупного коррупционного скандала Альберто Фухимори сбежал из Перу и подал заявление об отставке по факсу из Японии. Спустя несколько лет он приехал в Чили, где его арестовали и экстрадировали в Перу. Экс-президента судили и приговорили к 25 годам тюрьмы. Он отбывал заключение в тюрьме Барбадилло на строго охраняемой военной базе.

Конституционный суд Перу постановил освободить тяжело больного Фухимори еще в 2017 году, но из-за протестов правозащитных организаций это решение не могли реализовать около шести лет. Международный уголовный суд призывал власти Перу не освобождать Фухимори, указывая на тяжесть совершенных им преступлений. Родственники тех, кого убили по приказу экс-президента, также выступили с протестами. Действующий президент Перу Педро Кастильо заявил, что не согласен с досрочным освобождением Фухимори и будет обжаловать это решение в международных инстанциях.

Ранее в Перу девять человек погибли в результате нападения боевиков на шахту.

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