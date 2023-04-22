Торговцев карагандинского рынка возмутило повышение стоимости аренды

На центральном рынке Караганды разгорелся скандал из-за повышения стоимости аренды, сообщает Zakon.kz.

Бизнесмены рассказали КТК, что на рынке и без того дорогая аренда. Чтобы ее как-то покрыть, признаются предприниматели, они накручивают на свой товар 100, а то и 200%.

"Все платят разную аренду: по 100, 50, 300, 400, 631 – это мы пятеро работаем, самая большая аренда у нас. Говорят: "Если не нравится, иди в Алматы, Астану, куда хочешь". Я здесь застрял, у меня два кредита. Я не могу никуда уходить. Здесь у меня зимняя обувь, женская и мужская. Я три дня торговлю не открываю. Я три дня по одной штуке продаю. Сейчас у меня просят за аренду 680 тыс., откуда мне эти деньги найти?!" Мухаммадризо Шарипов

При этом, по словам предпринимателей, улучшать условия работы им якобы никто не собирается. Например, туалет и парковка для торговцев платные. И это не считая огромной конкуренции – интернет-магазины и торговый центр напротив буквально отбивают клиентов.

Отмечается, что директор рынка посочувствовал предпринимателям и даже обещал пересмотреть аренду.

"Мы индексировали арендную плату на 10%, со всеми наши арендаторами подписан договор, в котором все это прописано. Это их право, то есть по поводу того, что ребята пришли. Мы их услышали, мы увидели проблему, меры поддержки мы сейчас разрабатываем и озвучим их каждому арендатору". Директор рынка Никита Горбач

Ранее сообщалось, что бизнесмен пожаловался акиму Алматы на условия на рынке "Рахат".