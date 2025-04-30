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Происшествия

Зеленый базар: продавцы против повышения арендной платы

Зеленый базар, рынок, продукты, сухофрукты, орехи, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 03:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
30 апреля предприниматели на одном из старейших рынков Алматы возмутились повышением стоимости аренды, сообщает Zakon.kz.

С 1 мая она увеличится сразу на 20%, передает "КТК". Продавцы заявили, что их вынуждают поднять цены на свои товары.

Арендаторы павильонов объявили настоящую войну руководству Зеленого базара. Предприниматели остановили торговлю, закрыли бутики и вышли на центральную улицу. Частники недовольны предстоящими изменениями. С их слов, сейчас за аренду торговых точек платят 100 тыс. в месяц. Теперь придется отдавать уже 120 тыс.

Но и это еще не все. На рынке затеяли реконструкцию и торговые точки распределят по блокам. Например, женская, мужская, детская одежда и обувь. Все товары будут в разных рядах.

Арендаторы не согласны с новыми правилами, потому что боятся потерять постоянных клиентов.

В Алматы продолжается масштабная инициатива по благоустройству города "Таза Қазақстан". В этом году работы проходят по принципу "от фасада до фасада".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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