Зеленый базар: продавцы против повышения арендной платы

30 апреля предприниматели на одном из старейших рынков Алматы возмутились повышением стоимости аренды, сообщает Zakon.kz.

С 1 мая она увеличится сразу на 20%, передает "КТК". Продавцы заявили, что их вынуждают поднять цены на свои товары.

Арендаторы павильонов объявили настоящую войну руководству Зеленого базара. Предприниматели остановили торговлю, закрыли бутики и вышли на центральную улицу. Частники недовольны предстоящими изменениями. С их слов, сейчас за аренду торговых точек платят 100 тыс. в месяц. Теперь придется отдавать уже 120 тыс.

Но и это еще не все. На рынке затеяли реконструкцию и торговые точки распределят по блокам. Например, женская, мужская, детская одежда и обувь. Все товары будут в разных рядах.

Арендаторы не согласны с новыми правилами, потому что боятся потерять постоянных клиентов.

В Алматы продолжается масштабная инициатива по благоустройству города "Таза Қазақстан". В этом году работы проходят по принципу "от фасада до фасада".