Мифы об альтернативном молоке развеял эксперт

Кардиолог и диетолог Светлана Павличенко рассказала о том, что растительное молоко также полезно, как и коровье, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" она отметила, что коровье молоко — ценный и питательный продукт, источник белка, кальция, витамина В12, селена. Кальций необходим для укрепления костей и зубов. Витамин В12 участвует в кроветворении, синтезе ДНК, обеспечивает проводимость нервных сигналов. Селен необходим для формирования иммунного ответа, занят в реакциях восстановления и регенерации

По ее словам, в случае отказа от коровьего молока полезной и питательной альтернативой может стать растительное молоко. По внешнему виду, вкусу и запаху оно приближено к традиционному молоку, но производится из растительных продуктов. Наиболее распространено соевое молоко. В продаже также можно встретить растительное молоко на основе злаков (овес, рис) или орехов (миндальное молоко, молоко из грецких или кедровых орехов, фундука, кешью), пояснила диетолог.

"Чтобы максимально приблизить состав растительного молока к животному, некоторые производители дополнительно обогащают его кальцием, железом и витаминами". Светлана Павличенко

Также она рассказала, что по содержанию белка соевое растительное молоко может быть сопоставимо с животным, в некоторых случаях даже превосходит его. В 100 миллилитрах цельного молока содержится 3,3 грамма белка. Растительный и животный белок различаются по составу аминокислот. Из имеющихся растительных альтернатив соевый протеин наиболее близок к коровьему молоку, за ним следуют протеины овса, миндаля, риса.



В отличие от коровьего молока, богатого насыщенными жирами, в большинстве растительных видов содержатся ненасыщенные. По данным исследований, замена насыщенных жирных кислот на ненасыщенные способствует профилактике заболеваний органов кровообращения, добавила эксперт.

"Одна из основных причин отказа от молока – индивидуальная непереносимость углевода лактозы. Растительное молоко не содержит лактозу, однако некоторые производители добавляют сахар или сиропы для улучшения вкуса. В результате содержание углеводов может оказаться выше, чем в коровьем молоке. Для информации: в цельном коровьем молоке углеводов 4,65 грамма на 100 миллилитров, – говорится в сообщении.

Как уточняется, растительное молоко также продается с добавлением растворимой клетчатки, что благотворно воздействует на кишечную микрофлору, способствуют профилактике ряда хронических заболеваний

Отмечается, что подобные напитки также содержат биологически активные вещества. Соевое – фитостеролы, нормализующие холестериновый баланс, а также фитоэстрогены – растительные аналоги гормонов, которые служат профилактикой некоторых видов опухолей. Миндальное молоко – источник витамина Е, овсяное содержит пробиотик бета-глюкан, необходимый для формирования иммунитета.



"Главное противопоказание к потреблению растительного молока – аллергия на его компоненты: сою и орехи. При покупке растительного молока выбирайте продукты с максимальным содержанием белка, минимумом соли и сахара, обогащенные минералами и витаминами", – заключила диетолог.

Ранее диетолог назвала напитки, которые помогают сжигать жир.