Эксперт: Короткий срок хранения молока не означает больше пользы

Специалист по питанию Светлана Гертле-Загорская заявила, что мнение о том, что молоко с коротким сроком хранения полезнее, является заблуждением, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в беседе с "Газетой.Ru".

По ее словам, распространенное убеждение, что молоко с меньшим сроком годности подвергается меньшей обработке, не соответствует действительности. Вне зависимости от длительности хранения продукт проходит одинаковую термическую обработку на всех предприятиях.

"Температурный режим пастеризации молока составляет от 65 до 95 градусов. Такой процесс уничтожает вредные микроорганизмы, но сохраняет вкус и полезные свойства продукта", – пояснила специалист.

Эксперт подчеркнула, что срок хранения зависит от качества исходного сырья, уровня технического оснащения производства и типа упаковки.

"Чем выше качество молока, современнее оборудование и лучше соблюдаются санитарно-гигиенические нормы на предприятии, тем дольше сохраняется его свежесть", – резюмировала Гертле-Загорская.

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