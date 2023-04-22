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Секреты Пентагона: озвучены новые подробности утечки данных

Секреты Пентагона: озвучены новые подробности утечки данных Фото: pixabay
Разведданные Пентагона, как выяснилось были опубликованы на сервере Discord Джеком Тейшейра еще в декабре 2022 года. Но некоторые пользователи считают , что он предоставил документы раньше, примерно прошлым летом., сообщает Zakon.kz

Как пишет The New York Times, летчик опубликовал сведения в популярном среди геймеров чате, в котором состояло около 600 человек. При этом пользователь утверждал, что публикует данные агентства нацбезопасности, ЦРУ и других разведагентств. А согласно правилу группы, документы не распространялись за пределы сервера. Однако в феврале 2023 года состоявший в группе подросток начал публиковать фотографии секретных документов на другом сервере, данные распространились в других группах.

Тейшейра, скорее всего, понимал, что не уполномочен распространять эти секретные материалы. А один из бывших членов группы заявил, что в действиях военного не было умысла проинформировать других о неправомерных действиях правительства США. 

Остается неясным, почему утечка секретных данных не была обнаружена ранее. Как секретные и сверхсекретные документы теперь были доступны тысячам пользователей Discord, но утечка не попадала в поле зрения властей США.

Как сообщали ранее, ФБР арестовали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру, подозреваемого в организации утечки секретных документов Пентагона.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля.

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