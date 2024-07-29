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Казахстанцев предупредили об очередной утечке данных

Казахстанцев предупредили об очередной утечке данных, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 14:23 Фото: pxhere
Центр анализа и расследования кибератак (TSARKA) анализирует утечку данных казахстанцев с хакерского форума BreachForums, который действовал с 2022 по 2023 год, сообщает Zakon.kz.

В центре 29 июля 2024 года уточнили, что на прошлой неделе в Telegram произошла утечка данных. Один из пользователей выложил в сеть полную базу данных хакерского форума BreachForums.

Этот форум, действовавший с 2022 по 2023 год, был известен своей деятельностью в области торговли вредоносным программным обеспечением (ПО) и украденными данными. В 2023 году администратора данного форума арестовали.

В опубликованном сообщении также сказано, что всего на хакерском форуме было предположительно зарегистрировано 15 хакеров из Казахстана.

"Утечка включает в себя все данные до 29 ноября 2022 года, в том числе и идентификаторы пользователей, хешированные пароли, личные сообщения, криптовалютные адреса, использовавшиеся для покупки форумных кредитов, и все сообщения на сайте".Центр анализа и расследования кибератак

Среди слитых данных обнаружены и отечественные ресурсы:

  • слив БД управления сервисной станцией – Россия и Казахстан – Резервная копия SQL, доступ и SCADA;
  • данные транспортно-логистической компании Spark;
  • слив БД студентов и абитуриентов Университета имени Шакарима;
  • утечка базы данных B2B 2GIS Казахстан за 24.06.2022;
  • старый слив данных пользователей Yandex Food из Казахстана и России;
  • утечка данных пользователей Fonbet из Казахстана и России за 2021 год.
"По некоторым сведениям, эти данные были взяты из бэкапа базы данных бывшего админа ресурса – Конора Брайана Фитцпатри. Кроме того, в утечке содержатся разного рода сообщения от участников форума. В одном из них говорится, что взломан важный казахстанский банк".Олжас Сатиев, основатель TSARKA Group

Стоит отметить, что в Казахстане участились случаи нарушения цифровой безопасности, когда личные данные уходят к мошенникам. Используя инновационные методы, они взламывают аккаунты обычных пользователей, создавая серьезную угрозу для их личной и финансовой безопасности. Что государство предпринимает для защиты граждан, можно прочитать по ссылке.

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