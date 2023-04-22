В Астане ограничат движение на развязке Кошкарбаева – Аль-Фараби
Фото: акимат Астаны
На развязке Кошкарбаева – Аль-Фараби ограничат движение из-за ремонта, сообщает Zakon.kz.
Средний ремонт дорожного полотна на транспортной развязке улица Кошкарбаева – проспект Аль-Фараби будет производиться с 22 по 26 апреля. В связи с этим в указанные сроки на этих участках полностью перекроют движение для автотранспортных средств.
Также будут перекрыты правосторонние съезды в направлении жилого массива Железнодорожный, а также подъем со стороны проспекта Аль-Фараби в направлении улицы Кошкарбаева.
Акимат Астаны просит жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения затора на дорогах города.
Фото: акимат Астаны
В столичном акимате высказались по поводу сноса ЖК "Дублин" и нарушениях в ЖК "Вашингтон", застройщиком которых выступает G-park.
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