Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Астане ограничат движение на развязке Кошкарбаева – Аль-Фараби

В Астане ограничат движение на развязке Кошкарбаева - Аль-Фараби Фото: акимат Астаны
На развязке Кошкарбаева – Аль-Фараби ограничат движение из-за ремонта, сообщает Zakon.kz.

Средний ремонт дорожного полотна на транспортной развязке улица Кошкарбаева – проспект Аль-Фараби будет производиться с 22 по 26 апреля. В связи с этим в указанные сроки на этих участках полностью перекроют движение для автотранспортных средств.

Также будут перекрыты правосторонние съезды в направлении жилого массива Железнодорожный, а также подъем со стороны проспекта Аль-Фараби в направлении улицы Кошкарбаева.

Акимат Астаны просит жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения затора на дорогах города.

В Астане ограничат движение на развязке Кошкарбаева - Аль-Фараби

Фото: акимат Астаны

В столичном акимате высказались по поводу сноса ЖК "Дублин" и нарушениях в ЖК "Вашингтон", застройщиком которых выступает G-park.

Читайте также

В селе Алматинской области больница простаивает без оборудования и врачей

Легализация автомашин в РК: какая ставка регистрационного сбора применяется

Нуржан Нуржигитов: Нужно заниматься не отписками, а конкретным решением проблем бизнеса

Мухит Турсынали
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла предотвратить теракт
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла пресечь теракт
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Телевидение и радио не работают в Казахстане
горы, КНБ, аким Риддера
Важное за день: смерть акима Риддера, иностранец готовил теракт, парковки и тарифы подорожают в Алматы
Назван самый высокий человек Казахстана
Назван самый высокий человек Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления