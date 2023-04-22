18-летний парень поджег себя перед посольством США
Фото: freepik
18-летний датчанин поджег себя перед посольством США в Копенгагене, сообщает Zakon.kz.
Огонь был потушен, парень доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, пишет Reuters.
В момент прибытия скорой пострадавший находился в сознании. В полиции сообщили что его жизни ничего не угрожает.
Фото: Ritzau Scanpix/Thomas Sjoerup через REUTERS
В полиции не прокомментировали мотивы молодого человека. Также полиция Дании не раскрыла личных данных активиста.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ