Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

18-летний парень поджег себя перед посольством США

18-летний парень поджег себя перед посольством США в Дании Фото: freepik
18-летний датчанин поджег себя перед посольством США в Копенгагене, сообщает Zakon.kz.

Огонь был потушен, парень доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, пишет Reuters.

В момент прибытия скорой пострадавший находился в сознании. В полиции сообщили что его жизни ничего не угрожает. 

Молодой человек поджег себя перед посольством США в Дании

Фото: Ritzau Scanpix/Thomas Sjoerup через REUTERS

В полиции не прокомментировали мотивы молодого человека. Также полиция Дании не раскрыла личных данных активиста.

Читайте также

В Темиртау мужчина погиб, переходя дорогу в неположенном месте

Торговцев карагандинского рынка возмутило повышение стоимости аренды

В США на оживленном мосту важной трассы загорелся бензовоз

Мухит Турсынали
Дания США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла предотвратить теракт
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла пресечь теракт
горы, КНБ, аким Риддера
Важное за день: смерть акима Риддера, иностранец готовил теракт, парковки и тарифы подорожают в Алматы
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Телевидение и радио не работают в Казахстане
утверждены правила назначения соцвыплат по беременности и родам, ходу за ребенком
В Казахстане утвердили правила назначения выплат по беременности и родам и уходом за ребенком до 1,5 лет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления