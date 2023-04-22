18-летний парень поджег себя перед посольством США

18-летний датчанин поджег себя перед посольством США в Копенгагене, сообщает Zakon.kz.

Огонь был потушен, парень доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, пишет Reuters.

В момент прибытия скорой пострадавший находился в сознании. В полиции сообщили что его жизни ничего не угрожает.

Фото: Ritzau Scanpix/Thomas Sjoerup через REUTERS

В полиции не прокомментировали мотивы молодого человека. Также полиция Дании не раскрыла личных данных активиста.