Ежегодно 22 апреля во всем мире отмечается День Земли, сообщает Zakon.kz.

День Земли отмечается ежегодно 22 апреля и призван привлекать внимание общественности к проблемам окружающей среды и изменениям климата, а также к принципам экологической устойчивости.

Первый День Земли был проведен в 1970 году в США и с тех пор стал международным событием, которое проводится во многих странах мира. В этот день люди проводят мероприятия, посвященные защите окружающей среды, сажают деревья, убирают мусор, принимают участие в акциях по сокращению выбросов вредных веществ и других мероприятиях.

Основными целями Дня Земли являются поддержание баланса в природе, сохранение биологического разнообразия, уменьшение загрязнения окружающей среды и повышение экологической осведомленности в обществе.