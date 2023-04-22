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В Казахстане снизилось количество суицидов

В Казахстане снизилось количество суицидов Фото: freepik
В Казахстане количество самоубийств снизилось на 7%, число попыток суицида — на 17,5%, сообщает Zakon.kz.

Статистика самоубийств в Казахстане пошла на спад. Количество завершенных случаев суицида в 2022 году, по данным Комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры РК (КПСиСУ ГП РК), сократилось с 4 тыс. до 3,7 тыс., пишет ranking.kz.

Если сравнить данный показатель с показателями последних пяти лет, то он находится на среднем уровне. Сокращение на 7% обусловлено лишь высоким числом самоубийств в 2021 году. В настоящее время смертность от самоубийств также снижается. За январь-февраль 2023 года добровольно ушли из жизни 526 казахстанцев, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что количество попыток суицида в текущем году практически соответствует числу завершенных трагических случаев, а именно 3,7 тыс. (разница составляет всего 65 случаев). Этот показатель также является одним из наименьших за последние пять лет. В предыдущем году количество попыток было значительно больше и составило 4,5 тыс.

статистика

Фото: ranking.kz

Мужчины являются наиболее подверженными суицидальному поведению. Из всех завершенных попыток суицида в 78,9% случаев жертвами были казахстанцы мужского пола: 2,9 тыс., в то время как у женщин этот показатель составил 770. Разница между ними почти в четыре раза.

В СМИ часто обсуждается проблема подросткового суицида в Казахстане Однако, судя по статистике, наиболее уязвимой возрастной группой являются люди среднего возраста от 30 до 54 лет, которые составили 54,9% всех завершенных попыток суицида. Люди старшего возраста, от 55 лет, занимают второе место по количеству суицидов с долей в 23,5%.

Удельный вес молодежи в возрасте от 18 до 29 лет в статистике завершенных суицидов составил 17,3%. В то же время доля этой возрастной группы в статистике попыток суицида была немного выше и составила 18,8%. Аналогичная тенденция просматривается и в случае детско-подростковых суицидов, где доля попыток суицида превышает долю завершенных случаев: 5% против 4,3%.

статистика

Фото: ranking.kz

Почему люди идут на это?

Официальные данные КПСиСУ ГП не дают полной информации о том, почему люди совершают самоубийства. По публикуемым данным, лишь в 15,6% случаев указаны факторы, которые предшествовали суициду. В остальных случаях (84,4%) указывается либо "другое", либо "не установлено". Важно отметить, что наиболее распространенные причины суицидов, такие как депрессия или психические заболевания, не указываются в этих данных, хотя они широко распространены в развитых странах согласно ВОЗ.

Если смотреть только на те 15,6% случаев, где известны факторы, предшествующие суициду, то самой распространенной проблемой было одиночество. В 2022 году было зарегистрировано 230 случаев завершенных суицидов, связанных с этой психологической проблемой. Следует отметить, что по сравнению с 2021 годом количество таких случаев выросло на 98.

статистика

Фото: ranking.kz

Отмечается рост числа случаев самоубийств из-за неблагоприятной финансовой ситуации (164 случая против 127 в предыдущем году) и неблагоприятных условий жизни (37 случаев против 29 в прошлом году). В полицейских отчетах чаще указывали на эти факторы при смерти мужчин (77%). Сложные отношения с партнером или болезненный развод стали причиной самоубийства для 67 человек, что на шесть случаев больше, чем в прошлом году. Почти столько же казахстанцев, а именно 63 человека, выбрали смерть вместо жизни с тяжелой болезнью.

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