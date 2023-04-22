Отказ от мяса: на жену президента Южной Кореи ополчились владельцы собачьих ферм

Первая леди Южной Кореи Ким Кеон Хи заявила, что это ее долг – положить конец традиции употребления в пищу собак до того, как срок пребывания Юна на посту президента подойдет к концу, сообщает Zakon.kz.

Первая леди Южной Кореи Ким Кеон Хи подверглась критике со стороны группы, представляющей интересы владельцев ферм по производству собачьего мяса, за ее высказывания, призывающие положить конец культуре поедания собачьего мяса в стране, сообщает SCMP.



Группа заявила, что Ким, которая не является ни президентом, ни законодателем, должна сохранять нейтралитет, поскольку роль первой леди заключается в поддержке президента.

"Встав на сторону групп по защите прав животных, которые являются заинтересованными группами, и призывая к запрету потребления собачьего мяса, она явно занимается политической деятельностью, которая превышает ее полномочия". Из заявления владельцев ферм

После того, как об этих высказываниях стало известно из СМИ, как правящая, так и оппозиционная партии поддержали жену президента Южной Кореи.



Законодатель Тхэ Ён Хо из правящей Партии народной власти 14 апреля предложил законопроект, запрещающий разделывать и продавать мясо собак и кошек. Днем ранее законодатель Ким Мин Сок, главный политик основной оппозиционной Демократической партии Кореи, также заявил, что его партия будет добиваться принятия специального закона, запрещающего употребление собачьего мяса.

Президент Юн, который однажды сказал, что употребление собак в пищу – это вопрос личного выбора, позже изменил свою позицию и пообещал добиваться запрета на употребление собачьего мяса во время своей предвыборной кампании.



Хотя отношение общества к животным в современной Южной Корее меняется, и большая часть населения держит собак в качестве домашних питомцев, собачьи фермы и рестораны собачьего мяса в стране все еще работают.