В Южной Корее законодательно запретят есть собак

Глава правящей партии в Южной Корее анонсировал принятие закона о запрете употребления в пищу собачатины до конца 2024 года. Он пояснил, что настало время положить конец социальным конфликтам и разногласиям по этому поводу, сообщает Zakon.kz.

Правительство Южной Кореи совместно с правящей партией "Гражданская сила" в течение года примут закон, после которого в стране перестанут продавать и подавать в общепите собачье мясо, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы "Гражданской силы" Ю Ый Дона.

Как отмечает агентство, в последние годы практика употреблять в пищу собак вызывала критику как со стороны международного сообщества, так и у молодого поколения южных корейцев.





"Пришло время положить конец социальным конфликтам и разногласиям вокруг потребления собачьего мяса путем принятия специального закона, направленного на прекращение этой практики", — заявил Ю Ый Дон на встрече с правительственными чиновниками и защитниками прав животных.

Ожидается, что законопроект поддержат и правящая партия, и оппозиция. Министр сельского хозяйства Чон Хван Гын на той же встрече заявил, что после принятия закона правительство предоставит максимально возможную поддержку производителям собачьего мяса, чтобы те закрыли свой бизнес.

В настоящее время потребление собачьего мяса в Южной Корее ограничено, однако остается легальным. Употребление собачьего мяса отражено в культуре корейского народа: оно упоминается в книгах, а рецепты приготовления собачатины распространены.

Опрос Humane Society International, проведенный в 2020 году, показал, что 84% респондентов в Южной Корее отказываются есть мясо собак, а почти 60% поддерживают запрет на его употребление (в 2017 году сторонников этой идеи было 35%).