Известные личности приняли участие в субботнике в Алматы

В Алматы прошел общегородской субботник с участием акима и известных казахстанцев. Мероприятие состоялось в роще Баума 22 апреля, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Широкомасштабная экологическая акция Almaty Clean & Green впервые инициирована общественными организациями города. Проект пришли поддержать видные деятели, госслужащие, актеры, музыканты, певцы и другие известные личности Казахстана: музыкант Байгали Серкебаев, поэт Муратхан Шокан, актер Саттар Ерубаев, участники театрального мюзикла "Джулия", солист группы "Музарт" Кенжебек Жанабилов и многие другие.

Фото: Zakon.kz

Известный певец и солист группы "Музарт" Кенжебек Жанабилов также посетил субботник. Участник группы вместе с горожанами садил деревья и разгребал листву после зимы.

"Вместе с остальными участниками я сразу решил принять участие в мероприятии, как только услышал о нем. Вместе с жителями города я посадил дерево, тем самым внес свой вклад в озеленение Алматы. Когда я вижу где-то мусор, всегда выбрасываю его в урну – меня так воспитали. Все люди должны придерживаться чистоты и порядка, таким образом соучаствуя в развитии города. Здесь мы видим, что, помимо сотрудников организации, на акцию пришли очень много молодых людей, и это очень радует", – сказал Кенжебек Жанабилов.

Известный акын и философ Мураткан Шокан не остался в стороне, он принял участие в субботнике в роще им. Баума.

"Для всех нас природа считается очень важным моментом в жизни, мимо которой мы не можем пройти. На субботнике сегодня присутствует очень много жителей, волонтеров, артистов. Я считаю, что такой субботник должен проходить раз в неделю, потому что мы должны уважать и бережно относиться к зеленым насаждениям. По моему мнению, от этого наша жизнь становится счастливой. Мы должны не только в субботу проводить субботники, но и в повседневной жизни придерживаться этого", — отметил Мураткан Шокан.

Актер традиционного театра "Алатау" Саттар Ерубаев тоже пришел помочь в благоустройстве рощи.

Фото: Zakon.kz

"Я, как творческий человек, люблю порядок. Это наш старый парк, здесь нужно кое-что обновить. Наш театральный коллектив, в котором присутствуют актеры, певцы, решили внести свой вклад. Присутствуя на субботнике, мы ощущаем чувство сплоченности, праздника. От этого появляется хорошее настроение, и мы с удовольствием трудимся здесь всем нашим дружным коллективом". Саттар Ерубаев

Фото: Zakon.kz

На субботнике можно было увидеть, как садит деревья Парвиз Назаров – казахстанский эстрадный певец и композитор.

Фото: Zakon.kz

На вопрос – почему он решил присоединиться к акции, певец сказал:

"Я принимаю активное участие в субботнике, потому что считаю, что люди – это часть природы, и любое взаимодействие с ней должно приносить радость, вносить гармонию в нашу жизнь. Поэтому подобное мероприятие, даже если оно не носит массовый характер, должно приносить пользу. Сегодня много людей на субботнике, посажено большое количество деревьев, а чем больше зеленых насаждений, тем чище воздух нашего города. Гильдия артистов, в том числе и я, всегда принимаем участие в подобных мероприятиях. Это всем в радость".

Фото: Zakon.kz

Основатель и художественный руководитель группы "А-Студио" Байгали Серкебаев, находясь в своем родном городе, нашел время прийти на субботник, чтобы помочь в благоустройстве старой рощи Алматы.

"Сегодня прекрасный теплый и солнечный день. И такая замечательная акция по благоустройству рощи – это большое дело для Алматы. Лично я очень сильно переживаю за экологию всей планеты, и, конечно, за экологию своего любимого города, где я родился. Здорово, происходит высадка деревьев. Вообще, созидать – это очень важно, и то, что Алматы озеленяется, это отлично. Мы все знаем, какой это большой дефицит кислорода для многонаселенного города. Все переживаем за его чистоту, и эта большая и старинная роща Баума – прекрасное место, его нужно развивать еще больше. Когда я был маленький, жил в центре, этот парк был ближе к окраине, но сейчас Алматы разрастается, и здесь можно сделать потрясающий парк. Многие растения здесь уже почтенного возраста. Нужна реконструкция рощи. Отлично, что на такую акцию откликнулись люди. Считаю, что это только начало. Нужно, чтобы это стало традицией не только здесь, но и во всем городе." Байгали Серкебаев

Музыкант отметил, что, помимо озеленения, нужно заботиться обо всем городе Алматы. Для экологии необходимо решать еще и проблему с транспортом, очистки улиц от мусора и обновления всех коммуникаций.

Заместитель директора военно-технической школы Министерства обороны РК Алматы Мурат Сахратов со своими учащимися также пришли на субботник, где ребята присоединились к посадке елок и саженцев деревьев.

Фото: Zakon.kz

"Мы услышали, что сегодня организован субботник, и воспитанники нашей школы прибыли сюда, чтобы оказать помощь в благоустройстве рощи Баума. Ребята получили определенный участок, убирают мусор, высаживают саженцы. Надеюсь, что горожане будут соблюдать порядок, содержать все в чистоте. Ребята высаживают свои деревья, елочки, на каждом насаждении есть таблички с именами воспитанников. В течение недели они обязуются приезжать, поливать и присматривать за саженцами. Мы все очень довольны тем, что помогли городу". Замдиректора военно-технической школы МО РК

Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz



