Более 100 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике в Астане
Участие в нем приняли более 100 тысяч жителей города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, представители бизнеса, спортсмены и деятели культуры, общественные деятели, депутаты маслихата, ОСИ (КСК) и другие, передает официальный сайт акимата столицы.
Фото: акимат Астаны
Во время субботника высадили свыше 12 тыс. деревьев и более 16 тыс. квадратных метров кустарников и декоративных растений. Все участники внесли свой посильный вклад в благоустройство города. Жители собирались целыми подъездами, чтобы навести порядок и облагородить свои дворы.
Фото: акимат Астаны
В 2025 году новые деревья высадили на различных участках столицы:
- набережная вдоль реки Акбулак;
- перекресток проспекта Р.Кошкарбаева и улицы С.Нурмаганбетова;
- сквер в границах улиц Ж. Омарова проспекта Абая и улицы Ш. Уалиханова;
- в жилом массиве Кирпичный;
- вдоль улиц Керей, Жанибек хандары и Улы Дала;
- в сквере Жагалау, около РДЦ, и по улицам Бейбитшилик, Кумисбекова и Серкебаева.
Фото: акимат Астаны
Масштабные посадки прошли в парке "Жастар", Ботаническом саду, парке "Коктал", сквере Абая и других общественных пространствах. В ходе экоакции вывезли около 400 тонн мусора – более 100 рейсов большегрузов.
"Очень приятно видеть, как весь город объединяется ради одной цели. Сегодня мы вместе с соседями высадили несколько деревьев возле нашего дома. Теперь хочется верить, что через несколько лет здесь будет красивая аллея", – сказал один из жителей столичного района Алматы.
Напомним, в рамках экоакции в Астане проводят санитарную очистку города, сетей ливневой и арычной канализации, уборку улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств, дворов и так далее. Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, ликвидация несанкционированных свалок и другое. Подрядные организации провели работы по мойке и восстановлению малых архитектурных форм, памятников и скульптурных сооружений, мусорных площадок и контейнеров.
Фото: акимат Астаны
С наступлением благоприятных погодных условий в городе начались работы по благоустройству и озеленению. В 2025 году в столице планируют высадить порядка миллиона зеленых насаждений (деревья, кустарники, сеянцы и других). Работы по озеленению охватят все шесть районов города, включая скверы, дворы и набережные.