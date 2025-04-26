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Общество

Более 100 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике в Астане

Субботник в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 15:44 Фото: акимат Астаны
С раннего утра 26 апреля в Астане в рамках экоакции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" проходит масштабный общегородской субботник, сообщает Zakon.kz.

Участие в нем приняли более 100 тысяч жителей города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, представители бизнеса, спортсмены и деятели культуры, общественные деятели, депутаты маслихата, ОСИ (КСК) и другие, передает официальный сайт акимата столицы.

Фото: акимат Астаны

Во время субботника высадили свыше 12 тыс. деревьев и более 16 тыс. квадратных метров кустарников и декоративных растений. Все участники внесли свой посильный вклад в благоустройство города. Жители собирались целыми подъездами, чтобы навести порядок и облагородить свои дворы.

Фото: акимат Астаны

В 2025 году новые деревья высадили на различных участках столицы:

  • набережная вдоль реки Акбулак;
  • перекресток проспекта Р.Кошкарбаева и улицы С.Нурмаганбетова;
  • сквер в границах улиц Ж. Омарова проспекта Абая и улицы Ш. Уалиханова;
  • в жилом массиве Кирпичный;
  • вдоль улиц Керей, Жанибек хандары и Улы Дала;
  • в сквере Жагалау, около РДЦ, и по улицам Бейбитшилик, Кумисбекова и Серкебаева.

Фото: акимат Астаны

Масштабные посадки прошли в парке "Жастар", Ботаническом саду, парке "Коктал", сквере Абая и других общественных пространствах. В ходе экоакции вывезли около 400 тонн мусора – более 100 рейсов большегрузов.

"Очень приятно видеть, как весь город объединяется ради одной цели. Сегодня мы вместе с соседями высадили несколько деревьев возле нашего дома. Теперь хочется верить, что через несколько лет здесь будет красивая аллея", – сказал один из жителей столичного района Алматы.

Напомним, в рамках экоакции в Астане проводят санитарную очистку города, сетей ливневой и арычной канализации, уборку улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств, дворов и так далее. Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, ликвидация несанкционированных свалок и другое. Подрядные организации провели работы по мойке и восстановлению малых архитектурных форм, памятников и скульптурных сооружений, мусорных площадок и контейнеров.

Фото: акимат Астаны

С наступлением благоприятных погодных условий в городе начались работы по благоустройству и озеленению. В 2025 году в столице планируют высадить порядка миллиона зеленых насаждений (деревья, кустарники, сеянцы и других). Работы по озеленению охватят все шесть районов города, включая скверы, дворы и набережные.

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Андрей Дюсупов
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