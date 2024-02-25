Туман и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
На севере, востоке Акмолинской области и Кокшетау ожидается туман.
На юге, в горных районах Алматинской области и Алматы временами ожидается туман.
Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман.
На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, низовая метель. Также на севере, западе, в горных районах области ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане днем ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Кызылординской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.
На севере, востоке Костанайской области ожидается туман.
Днем на юге, севере, востоке Северо-Казахстанской области и Петропавловске ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, гололед.