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Туман и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

Туман и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на 26 февраля по территории Казахстана в семи областях республики. По прогнозам синоптиков, в стране ожидаются метель, сильный ветер и туман, сообщает Zakon.kz.

На севере, востоке Акмолинской области и Кокшетау ожидается туман. 

На юге, в горных районах Алматинской области и Алматы временами ожидается туман. 

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман. 

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, низовая метель. Также на севере, западе, в горных районах области ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане днем ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

Днем на юге, севере, востоке Северо-Казахстанской области и Петропавловске ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, гололед. 

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Метель и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Метель и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Диана Абдуллаева
Казгидромет Казахстан
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