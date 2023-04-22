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Законодательство РК

В Жетысуской области двое мужчин напали на женщину в ее доме и ограбили на 22 млн тенге

Женщину в Жетысуской области ограбили на 22 млн тенге Фото: МВД РК
Двух подозреваемых в разбойном нападении на молодую женщину задержали в Жетысуской области. Грабители угнали автомобиль, вынесли из дома технику и драгоценности, сообщает Zakon.kz.

21 апреля полицейским поступило сообщение о разбойном нападении на частный дом в селе Коктал. Владельцем дома оказалась 28-летняя женщина, по показаниям которой в дом ворвались двое неизвестных в масках.

Из дома преступники забрали два дорогостоящих телефона, ювелирные изделия, ноутбук, портмоне и припаркованную во дворе Toyota Camry.

Но и это еще не все. Как выяснилось, женщину связали и, угрожая ножом, требовали деньги. Ее также периодически душили. В итоге, ничего не добившись, злоумышленники решили довольствоваться тем, что есть. Ущерб составил 22 млн тенге.

"Сотрудникам районной полиции при содействии оперативников областного УКП и УБОП удалось установить подозреваемых. Один из них оказался 23-летним местным жителем, другой – 29-летним ранее судимым жителем Коксуского района. Оба задержаны и помещены под стражу. Все похищенные вещи, в том числе угнанная автомашина, возвращены законной владелице", – сообщил заместитель начальника ОП Панфиловского района Ернар Калтаев.

Расследование по факту проводится согласно ч. 4 ст. 192 УК РК.

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