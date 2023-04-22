В ЮАР семью из 10 человек застрелили пока они спали
Фото: freepik
Боевики ворвались в дом в Южной Африке и убили 10 членов одной семьи, в том числе семерых женщин, сообщает Zakon.kz.
Стрельба произошла в городе Питермарицбург в восточной провинции Квазулу-Натал, пишет Sky News.
Полиция отреагировала на сообщение о стрельбе 21 апреля ранним утром.
"Когда полиция прибыла на место происшествия, они обнаружили, что 10 человек были застрелены во время сна", — сказал официальный представитель полиции, генерал Джей Найкер.
По его словам, двое вооруженных людей вошли в дом и открыли огонь по семье. Мотив убийств неизвестен.
Южная Африка , население которой составляет 60 миллионов человек, имеет один из самых высоких показателей убийств в мире: ежегодно регистрируется около 20 000 убийств.
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