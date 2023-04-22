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Сотрудник ДЧС ВКО спас человека во внеслужебное время

Сотрудник ДЧС ВКО спас человека во внеслужебное время Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Сотрудник Оперативно-Спасательного отряда ДЧС ВКО Евгений Карпунов, во внерабочее время проходил по берегу реки Иртыш и заметил в воде человека. Не раздумывая, спасатель бросился в воду, сообщает Zakon.kz.

Это произошло недалеко от поселка Мирный. Увидев стоящего в воде парня, Евгений крикнул, чтобы он выходил из воды и что в этом месте очень опасно. Мужчина ответил, что не может, нет сил и ему очень холодно.

Евгений Карпунов быстро вызвал коллег по телефону и бросился в воду. Добравшись до парня, вместе с прибывшими на лодке подразделением ОСО ДЧС ВКО, доставили пострадавшего на берег, где оказали первую помощь и передали прибывшим врачам.


Как оказалось, парень 1995 года рождения поругался с девушкой, пошел на водоем, где чуть не утонул.


"Евгений Карпунов опытный спасатель и более 11 лет уже несет службу на благо безопасности граждан. Прийти на помощь он был готов, как и всегда, ведь спасатели не делят момент, когда ты на службе или отдыхе". Пресс-служба ДЧС ВКО

17 апреля спасатели в Павлодаре помогли тонущей косуле.

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