Сотрудник ДЧС ВКО спас ребенка во внеслужебное время

Спасатель в Восточном Казахстане спас тонущего ребенка в свободное от службы время, сообщает Zakon.kz.

Заместитель начальника пожарной части №20 поселка Октябрьский "Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС ВКО Еламан Нукушев шел по своим делам, когда в районе Бухтарминского водохранилища услышал крики.

Как оказалось, 13-летний мальчик играл с другими детьми в воде. Поднявшаяся волна унесла ребенка. Родственники, были поблизости, но не умели плавать и начали громко звать на помощь.

Еламан не раздумывая, бросился в воду, доплыл до мальчика и вытащил на берег.

По словам родственника подростка, им повезло, что Еламан оказался рядом в трудную минуту.

Смелый и неравнодушный Еламан Нукушев в органах гражданской защиты с 2014 года, окончил Академию Гражданской защиты имени Малика Габдуллина. С детства хотел быть в рядах пожарных и спасателей.

"Это уже второй случай спасения в его жизни. Первый был при пожаре, произошедшем в 2022 году, в поселке Октябрьский, когда он спас пожилую женщину". Пресс-служба ДЧС ВКО

30 июля сотрудники ДЧС ЗКО спасли женщину на надувном матрасе.