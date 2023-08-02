Сотрудник ДЧС ВКО спас ребенка во внеслужебное время
Заместитель начальника пожарной части №20 поселка Октябрьский "Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС ВКО Еламан Нукушев шел по своим делам, когда в районе Бухтарминского водохранилища услышал крики.
Как оказалось, 13-летний мальчик играл с другими детьми в воде. Поднявшаяся волна унесла ребенка. Родственники, были поблизости, но не умели плавать и начали громко звать на помощь.
Еламан не раздумывая, бросился в воду, доплыл до мальчика и вытащил на берег.
По словам родственника подростка, им повезло, что Еламан оказался рядом в трудную минуту.
Смелый и неравнодушный Еламан Нукушев в органах гражданской защиты с 2014 года, окончил Академию Гражданской защиты имени Малика Габдуллина. С детства хотел быть в рядах пожарных и спасателей.
"Это уже второй случай спасения в его жизни. Первый был при пожаре, произошедшем в 2022 году, в поселке Октябрьский, когда он спас пожилую женщину". Пресс-служба ДЧС ВКО
30 июля сотрудники ДЧС ЗКО спасли женщину на надувном матрасе.