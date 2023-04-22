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Число жертв землетрясений в Турции достигло 50 783 человек

Число жертв достигло 50 783 человек Фото: T.C. İçişleri Bakanlığı
Количество жертв землетрясений, произошедших в Турции 6 февраля, выросло до 50 783 человек, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию озвучил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в эфире CNN Turk.

По данным Сойлу, 7302 погибших, то есть каждый седьмой, – это мигранты.

Продолжается идентификация 985 тел.

18 марта называлось число 49,5 тысячи человек.

По приблизительным оценкам экспертов, число погибших от этих же землетрясений в Сирии составило 8476.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Их эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки стали рекордными для страны за последние 84 года.

21 апреля в районе Пазарджик турецкой провинции Кахраманмараш, где произошло землетрясение, в результате сильного ветра сорвана кровля некоторых зданий и повреждены расположенные возле них палатки. По меньшей мере один человек погиб, 44 человека получили ранения.

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