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Скарлетт Йоханссон заявила, что больше не будет играть Черную Вдову

Больше не будет играть Черную Вдову Фото: Instagram/scarlettjohanssonworld
Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон объявила, что не будет больше исполнять роль Черной Вдовы, сообщает Zakon.kz.

Она 10 лет играла супергероиню в киновселенной Marvel и теперь не хочет возвращаться к этому персонажу, рассказала актриса в подкасте The Goop.

По ее словам, что для нее эта глава окончена. Актриса считает, что играть Черную Вдову было уникальным опытом, но она сделала все возможное с этой героиней.

Впервые Черная Вдова в исполнении Йоханссон появилась в картине "Железный человек – 2", вышедшей на экраны в 2010 году. Актриса призналась, что испытывала дискомфорт во время съемок, так как была новичком в уже сложившейся актерской команде.

В фильме "Мстители: Финал" 2019 года Черную вдову убивают, однако героиня Йоханссон вернулась в приквеле "Черная вдова" в 2021 году.

22 апреля Алек Болдуин был впервые замечен на новой съемочной площадке "Rust" после того, как он застрелил оператора.

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