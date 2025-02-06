Скарлетт Йоханссон снялась в фильме про динозавров

5 февраля Universal Pictures показала трейлер фильма "Мир Юрского периода: Перерождение" со Скарлетт Йоханссон в главной роли, сообщает Zakon.kz.

События фильма разворачиваются в мире, где популяция динозавров значительно сократилась. Эти древние существа теперь обитают в специализированных биосферах под строгим контролем. Однако три конкретных динозавра становятся ключевыми фигурами в сюжете, поскольку их генетический материал может стать основой для потенциально спасительного лекарства.

Главную героиню, которую сыграла Йоханссон, можно назвать экспертом по тайным операциям. Она берется за миссию по добыче необходимого генетического материала у динозавров. Однако все идет не по плану.

Мировой релиз картины назначен на 2 июля 2025 года.

А в числе последних новинок – два мультфильма: про заговор фармкомпаний Common Side Effects и Планктоне из "Губки Боба".