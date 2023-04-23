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Фото редкого гибридного солнечного затмения появилось в сети

Фото редкого гибридного солнечного затмения появилось в сети Фото: https://t.me/ru2ch
Редкое гибридное солнечное затмение, которое бывает всего лишь 7 раз в столетие засняли очевидцы, передает Zakon.kz

Как сообщают астрономы, это сочетание полного и частичного затмения.

Фото редкого гибридного солнечного затмения появилось в сети

Фото: https://t.me/ru2ch

Отметим, что 20 апреля 2023 года на него могли посмотреть жители Австралии, Индонезии и Восточного Тимора.

В следующий раз подобное затмение можно будет увидеть на 2041 году.

Как выяснилось, затмения бывают полными, когда Луна подходит так близко к Земле, что она выглядит большой и полностью перекрывает солнечный диск. И тогда наблюдатель видит красивую солнечную корону на фоне темного неба. А бывают кольцеобразными, - когда Луна проходит далеко от Земли. В этом случае спутник не может полностью перекрыть Солнце, яркий солнечный диск выступает из-за Луны и никакой короны увидеть невозможно. В данном случае переход затмения из полного в кольцеобразное происходит из-за того, что Луна проходит на среднем расстоянии от Земли. Так как экватор Земли ближе к Луне, а полюса дальше (на радиус Земли), то, когда лунная тень бежит по земной поверхности в районе экватора, мы видим полное затмение, а когда она подъезжает к полюсу — кольцеобразное.

Ранее мы писали, что с этого затмения начался коридор затмений, который 5 мая, — в день лунного эклипса. Это время считается астрологами настоящим периодом испытаний. Поэтому они рекомендуют быть особенно осторожными в любых действиях, от переговоров до поездок.

Елена Вебер
Россия
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