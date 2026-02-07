Названа дата редкого солнечного затмения

Кольцеобразное солнечное затмение произойдет 17 февраля, сообщает Zakon.kz.

Наблюдать явление можно будет из Антарктиды, Чили, Аргентины и Южной Африки, однако с территории России его увидеть нельзя. Об этом сообщили РИА Новости в Пермском планетарии.

Лектор планетария Виталий Францев уточнил, что эффектное "огненное кольцо" можно будет увидеть в 17:10 (по времени Астаны), но только из Антарктиды.

В других регионах затмение будет частичным: "когда закрыта часть солнечного диска", его можно будет наблюдать на юге Аргентины, в Чили и значительной части Южной Африки.

Францев объяснил, что затмение называется кольцеобразным потому, что Луна проходит между Землей и Солнцем, находясь вблизи апогея – максимального удаления от Земли. Из-за этого ее видимый размер меньше солнечного, и она не закрывает Солнце полностью, оставляя яркое "огненное кольцо". Если же Луна находится ближе к Земле, в перигее, затмение будет полным.

