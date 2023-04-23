Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Солнечная атака: май 2023 года начнется с мощных магнитных бурь

Солнечная атака: май 2023 года начнется с мощных магнитных бурь Фото: pixabay
Специалисты предупреждают: в мае ожидаются мощные магнитные бури и они накроет планету уже 1-го и 2-го числа, сообщает Zakon.kz

Как пишет Life.ru 1 и 2 мая пройдут довольно сильные магнитные бури, которые могут оказаться ощутимы не только для метеочувствительных, но и для обычных людей.

3–11 мая солнечная активность может оказаться в какие-то дни сильнее, а в какие-то немного слабее, чем в начале месяца, но все же останется довольно мощной и даже опасной, особенно для метеозависимых людей.

с 12 по 16 мая ожидается снижение силы геомагнитных штормов, поэтому в эти дни, вероятно, всем метеочувствительным можно будет немного выдохнуть.

Метеозависимым людям нужно быть наготове, так как 17 и 18 мая магнитные бури ударят вновь. Не исключаются катаклизмы и 19-го числа.

Последняя атака прогнозируется на конец месяца: по словам экспертов, бури начнутся с 28 по 31 мая. Это будет настоящий шторм, предупреждают специалисты.

Чтобы свести к минимуму влияние магнитных бурь специалисты рекомендуют не переутомляться, высыпаться, отказаться от алкоголя, напитков, содержащих кофеин, от жирной и тяжелой пищи. Также желательно сократить физические нагрузки и больше проводить время на свежем воздухе.

Ранее мы писали, что фото редкого гибридного солнечного затмения появилось в сети.

Читайте также

Какие продукты нельзя употреблять при похудении

Елена Вебер
Россия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла предотвратить теракт
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла пресечь теракт
горы, КНБ, аким Риддера
Важное за день: смерть акима Риддера, иностранец готовил теракт, парковки и тарифы подорожают в Алматы
Гороскоп на субботу для всех знаков зодиака
Гороскоп на субботу для представителей всех знаков зодиака
утверждены правила назначения соцвыплат по беременности и родам, ходу за ребенком
В Казахстане утвердили правила назначения выплат по беременности и родам и уходом за ребенком до 1,5 лет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления