Солнечная атака: май 2023 года начнется с мощных магнитных бурь

Специалисты предупреждают: в мае ожидаются мощные магнитные бури и они накроет планету уже 1-го и 2-го числа, сообщает Zakon.kz

Как пишет Life.ru 1 и 2 мая пройдут довольно сильные магнитные бури, которые могут оказаться ощутимы не только для метеочувствительных, но и для обычных людей.

3–11 мая солнечная активность может оказаться в какие-то дни сильнее, а в какие-то немного слабее, чем в начале месяца, но все же останется довольно мощной и даже опасной, особенно для метеозависимых людей.

с 12 по 16 мая ожидается снижение силы геомагнитных штормов, поэтому в эти дни, вероятно, всем метеочувствительным можно будет немного выдохнуть.

Метеозависимым людям нужно быть наготове, так как 17 и 18 мая магнитные бури ударят вновь. Не исключаются катаклизмы и 19-го числа.

Последняя атака прогнозируется на конец месяца: по словам экспертов, бури начнутся с 28 по 31 мая. Это будет настоящий шторм, предупреждают специалисты.

Чтобы свести к минимуму влияние магнитных бурь специалисты рекомендуют не переутомляться, высыпаться, отказаться от алкоголя, напитков, содержащих кофеин, от жирной и тяжелой пищи. Также желательно сократить физические нагрузки и больше проводить время на свежем воздухе.

Ранее мы писали, что фото редкого гибридного солнечного затмения появилось в сети.