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Наука и технологии

Ученые предупредили о серии мощных магнитных бурь в мае

магнитные бури, Солнце , фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 21:04 Фото: chatgpt
В мае ожидается не менее шести магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие людей, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Первая магнитная буря прогнозируется уже 2 мая – ее интенсивность может достичь умеренного уровня с Kp-индексом до 6. После этого ожидается короткий период относительного спокойствия.

Однако с 5 по 7 мая геомагнитная обстановка вновь ухудшится – в эти дни возможны сильные магнитные бури с индексом 5 и выше. Дополнительные всплески солнечной активности прогнозируются также 8 и 10 мая, что особенно важно учитывать людям, чувствительным к изменениям магнитного поля.

С 11 по 17 мая специалисты ожидают более стабильную ситуацию, хотя небольшие геомагнитные колебания все же возможны. В то же время с 18 мая и до конца месяца вновь не исключаются новые периоды нестабильности, вызванные солнечными вспышками.

Ранее сообщалось, что четыре планеты в мае станут невидимыми из-за Солнца. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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