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Несколько домов отключили от водоснабжения в Алматы

Несколько домов отключили от водоснабжения в Алматы Фото: акимат Алматы
В Турксибском районе продолжаются работы по ликвидации повреждения на крупном водопроводе. В нескольких домах действует ограничение на подачу воды, также перекрыто пересечение двух улиц, сообщает Zakon.kz.

Временно перекрыты для проезда автотранспорта две полосы проезжей части проспекта Рыскулова в районе пересечения с улицей Герцена в западную сторону движения.

Действуют ограничения в подаче воды в административные здания и домостроения, расположенные в контуре улиц:

  • Суюнбая – Баянаульская
  • Шемякина – Хмельницкого;
  • Рыскулова – Парковая – Кулыншак – Баишева;
  • мкр. Айша биби, Атырау, Шуакты.
"Подвоз воды осуществляется автоцистернами. Отключение воды в других районах города не планируется", – сообщили в акимате Алматы.

Аварийными бригадами выполняются восстановительные работы на поврежденном магистральном водопроводе, проложенном по улице Герцена. Для ликвидации аварийной ситуации задействовано 16 единиц техники.

Магистральный водопровод, проходящий по улице Герцена, введен в эксплуатацию в 1962 году.

"Существующая инженерная инфраструктура города Алматы характеризуется значительным износом как сетей, так и оборудованием объектов. Протяженность сетей водоснабжения составляет 3528 км, из них 1941,2 км сетей требуют замены (55,8% от общей протяженности)".акимат Алматы

Акимат приносит свои извинения за доставленные неудобства.

В Алматы 23 апреля проходит полумарафон. Акимат поделился информацией о перекрытых дорогах.

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