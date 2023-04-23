Несколько домов отключили от водоснабжения в Алматы

В Турксибском районе продолжаются работы по ликвидации повреждения на крупном водопроводе. В нескольких домах действует ограничение на подачу воды, также перекрыто пересечение двух улиц, сообщает Zakon.kz.

Временно перекрыты для проезда автотранспорта две полосы проезжей части проспекта Рыскулова в районе пересечения с улицей Герцена в западную сторону движения.



Действуют ограничения в подаче воды в административные здания и домостроения, расположенные в контуре улиц:

Суюнбая – Баянаульская

Шемякина – Хмельницкого;

Рыскулова – Парковая – Кулыншак – Баишева;

мкр. Айша биби, Атырау, Шуакты.

"Подвоз воды осуществляется автоцистернами. Отключение воды в других районах города не планируется", – сообщили в акимате Алматы.

Аварийными бригадами выполняются восстановительные работы на поврежденном магистральном водопроводе, проложенном по улице Герцена. Для ликвидации аварийной ситуации задействовано 16 единиц техники.

Магистральный водопровод, проходящий по улице Герцена, введен в эксплуатацию в 1962 году.

"Существующая инженерная инфраструктура города Алматы характеризуется значительным износом как сетей, так и оборудованием объектов. Протяженность сетей водоснабжения составляет 3528 км, из них 1941,2 км сетей требуют замены (55,8% от общей протяженности)". акимат Алматы

Акимат приносит свои извинения за доставленные неудобства.

В Алматы 23 апреля проходит полумарафон. Акимат поделился информацией о перекрытых дорогах.

