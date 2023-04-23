Ученые выяснили, как работает мозг при голодании

Исследователи из Института исследования метаболизма Общества имени Макса Планка в Германии разъяснили, как работает мозг во время голодания, сообщает Zakon.kz.

Недавние исследования доказали, что мозг является "инициатором" процесса обновления и оздоровления организма в период голодания, в то время как ранее считалось, что это задача печени.

В ходе голодания мозг активирует выработку гормона кортикостероида, что запускает процесс аутофагии – разрушение старых и дефектных клеток, что способствует образованию новой энергии.

Специалисты отметили, что нейроны в процессе обновления и оздоровления организма высылают сигналы, стимулирующие организм на прием пищи в сочетании со сигналами, инициирующими аутофагию. Это приводит к оздоровлению организма.

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