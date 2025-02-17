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Наука и технологии

Ученые выяснили, как жизнь в горах влияет на мозг

Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, высокогорный спортивный комплекс, катания на лыжах, сноуборде, горный курорт, катания на Шымбулаке, катания на Чимбулаке, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 01:51 Фото: pexels
Группа исследователей из Института психологии Китайской академии наук установила, что проживание на высокогорье может замедлять процесс распознавания лиц и изменять способ обработки эмоций мозгом, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Neuroscience.

Специалисты сравнили реакции молодых людей, проживающих в Тибете на высоте 3658 метров, с их сверстниками, живущими на уровне моря в Пекине. В ходе эксперимента участникам демонстрировали изображения лиц с различными эмоциями (радость, злость, нейтральное выражение), а их мозговую активность фиксировали с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Исследователи сосредоточились на анализе двух ключевых показателей мозговой активности: P1 (отвечающего за раннее визуальное внимание) и N170 (связанного с обработкой черт лица). Выяснилось, что жизнь в условиях недостатка кислорода (гипоксии) негативно влияет на когнитивные функции, особенно на работу лобной доли, которая отвечает за восприятие эмоций.

Кроме того, было установлено, что жители горных регионов испытывают сложности в распознавании счастливых выражений и чаще интерпретируют нейтральные лица как эмоционально окрашенные. Это может способствовать повышенному риску тревожных расстройств и депрессии.

Авторы исследования подчеркивают, что, хотя полученные данные подтверждают влияние высоты на эмоциональную обработку, для установления точной причинно-следственной связи необходимы дальнейшие исследования, в том числе наблюдения за людьми, переезжающими в высокогорные районы.

Ранее ученые нашли легкий способ повысить уровень счастья.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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