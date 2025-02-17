Ученые выяснили, как жизнь в горах влияет на мозг

Группа исследователей из Института психологии Китайской академии наук установила, что проживание на высокогорье может замедлять процесс распознавания лиц и изменять способ обработки эмоций мозгом, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Neuroscience.

Специалисты сравнили реакции молодых людей, проживающих в Тибете на высоте 3658 метров, с их сверстниками, живущими на уровне моря в Пекине. В ходе эксперимента участникам демонстрировали изображения лиц с различными эмоциями (радость, злость, нейтральное выражение), а их мозговую активность фиксировали с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Исследователи сосредоточились на анализе двух ключевых показателей мозговой активности: P1 (отвечающего за раннее визуальное внимание) и N170 (связанного с обработкой черт лица). Выяснилось, что жизнь в условиях недостатка кислорода (гипоксии) негативно влияет на когнитивные функции, особенно на работу лобной доли, которая отвечает за восприятие эмоций.

Кроме того, было установлено, что жители горных регионов испытывают сложности в распознавании счастливых выражений и чаще интерпретируют нейтральные лица как эмоционально окрашенные. Это может способствовать повышенному риску тревожных расстройств и депрессии.

Авторы исследования подчеркивают, что, хотя полученные данные подтверждают влияние высоты на эмоциональную обработку, для установления точной причинно-следственной связи необходимы дальнейшие исследования, в том числе наблюдения за людьми, переезжающими в высокогорные районы.

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