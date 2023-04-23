В Туркестанской области в страшном ДТП погибли три человека

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Туркестанской области проводится расследование, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на территории Отырарского района области. На трассе Тортколь-Шаульдер-Туркестан-Кентау произошло столкновение автомобиля марки Nexia и грузовой машины. В результате ДТП водитель Nexia и две его пассажирки погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка с полученными травмами доставлена в районную больницу.





Данный факт зарегистрирован по ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства.

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