Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Туркестанской области в страшном ДТП погибли три человека

В Туркестанской области в страшном ДТП погибли три человека Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Туркестанской области проводится расследование, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на территории Отырарского района области. На трассе Тортколь-Шаульдер-Туркестан-Кентау произошло столкновение автомобиля марки Nexia и грузовой машины. В результате ДТП водитель Nexia и две его пассажирки погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка с полученными травмами доставлена в районную больницу.


Данный факт зарегистрирован по ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства.

20-летний водитель автомобиля Hyundai Creta сбил насмерть переходившего дорогу в неположенном месте 40-летнего мужчину в Темиртау.

Читайте также

Официант поджег ресторан во время подачи еды в Мадриде

11-летняя девочка в Риддере залезла на дерево высотой 8 метров

Ушла из жизни главная героиня легендарного советского казахстанского фильма "Девушка-джигит"

Мухит Турсынали
Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
горы, КНБ, аким Риддера
Важное за день: смерть акима Риддера, иностранец готовил теракт, парковки и тарифы подорожают в Алматы
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла предотвратить теракт
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла пресечь теракт
Гроза и сильный ветер ожидаются во многих регионах Казахстана
Гроза и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана
Гороскоп на субботу для всех знаков зодиака
Гороскоп на субботу для представителей всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления