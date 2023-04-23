11-летняя девочка в Риддере залезла на дерево высотой 8 метров

Фото: ДЧС ВКО

Девочка 2012 года рождения залезла на высокое дерево и не смогла самостоятельно спуститься. Спасателям пришлось спускать ее с 8 метров при помощи лестницы, сообщает Zakon.kz.

"Спасателям города Риддера позвонила мама девочки 2012 года рождения и попросила о помощи. Как оказалось, ее дочь играла на улице, забралась высоко на дерево и не смогла слезть обратно. Девочка сильно испугалась, плакала". ДЧС Восточно-Казахстанской области Спасатели, прибыв на место, установили трехколенную лестницу, забрались по ней на высоту около 8 метров и, взяв на руки ребенка, благополучно спустили на землю. Фото: ДЧС ВКО Фото: ДЧС ВКО ДЧС ВКО напоминает родителям: не оставляйте детей без присмотра. Читайте также Официант поджег ресторан во время подачи еды в Мадриде В Туркестанской области в страшном ДТП погибли три человека Ушла из жизни главная героиня легендарного советского казахстанского фильма "Девушка-джигит"

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