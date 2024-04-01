Паводки в Казахстане: что происходит в затопленных регионах

В Казахстане продолжается борьба с масштабными паводками. Что известно о ситуации по стране на 1 апреля 2024 года, читайте в материале Zakon.kz.

Заседание под председательством Токаева

Касым-Жомарт Токаев провел еще одно заседание по ситуации с паводками в стране. Первое состоялось 30 марта.

Вот несколько цитат главы государства:

паводки текущего года превысили масштабы паводков 2012 и 2017 годов, которые считались наиболее крупными за 30 лет. О чем это говорит? Прогнозная работа полностью отсутствовала, что связано с дефицитом специалистов;

ситуация может в любой момент резко ухудшиться. Сейчас первостепенная задача – не допустить человеческих жертв;

нужно оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам;

ситуация с паводками и пожарами повторяется из года в год. Прогнозно-аналитическая работа ответственных органов и профильных служб организована слабо;

обращение к гражданам: не беспокойтесь, все потери будут компенсированы государством, а также предпринимателями.

Обстановка в Кокшетау

По данным ДЧС Акмолинской области, спасателями и местными исполнительными органами завершены основные противопаводковые работы в Кокшетау.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

На сегодняшний день остается развернут оперативный штаб. В шести местах установлены мерные устройства для отслеживания уровня реки Кылшакты. Продолжаются работы по откачке талых вод с улично-дорожного полотна.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Кокшетауские спасатели и сотрудники МИО находятся в режиме повышенной готовности.

Помощь от неравнодушных казахстанцев

В регионы, где бушуют паводки, из Астаны отправили более 30 тонн гуманитарной помощи. Жители столицы собрали для пострадавших от паводков одежду, средства гигиены, продукты питания и т. д.

Кроме того, и в Алматы открыли пункт по сбору гуманитарной помощи. Первым делом подмога будет оказана жителям Уральска и Актюбинской области. Подробнее о работе штаба можно прочитать по ссылке.

О помощи жителям Актюбинской области рассказала известная журналистка Динара Сатжан.

Ситуация в Павлодарской и Актюбинской областях

По данным МЧС, за прошедшие сутки по Павлодарской области откачано почти 100 тыс. куб. м талой воды.

Всего по области задействовано порядка 400 человек, 176 единиц техники ДЧС, МИО, дорожной службы и полиции.

Тем временем в Актюбинской области в селе Айке эвакуировано 350 человек.

Силами ДЧС, КНБ, МИО продолжается эвакуация населения.

Что творится на севере Казахстана

По данным регионального ДЧС, в Северо-Казахстанской области круглосуточно работает оперативный штаб. Ежечасно сотрудники и представители служб гражданской защиты координируют противопаводковые мероприятия, обеспечивают защиту населения от последствий природной стихии.

Прогноз от "Казгидромета"

Согласно данным метеорологов, со 2 по 4 апреля на большей части Казахстана прекратятся осадки. Также специалисты прогнозируют повышение температуры.

Ремонт трассы между Восточно-Казахстанской и Абайской областями

С наступлением тепла и обильным снеготаянием одна сторона трассы Калбатау – Майкапшагай практически полностью отсутствует. В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" заверили, что на дороге ведутся ремонтные работы.

Фото: Telegram/qazavtojol

Сотрудники принимают все необходимые меры.

Спасателя ударили ножом в ЗКО

Стражи порядка задержали жителя Западно-Казахстанской области, который дважды ударил ножом спасателя во время проведения противопаводковых мероприятий вблизи поселка Жалпактал. В полиции уточнили, что по данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Спасение щенка в Акмолинской области

Фархат Ерденов, спасатель из Акмолинской области, пришел на помощь щенку, привязанному к цепи.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Этот случай произошел в поселке Жибек Жолы Аршалынского района. Спасатели накормили собаку и доставили на сухое место.

Общая информация о паводковой ситуации на 16:00

По данным МЧС, в настоящее время в аварийно-спасательных работах задействовано 10 413 человек, 3743 единицы техники и 14 воздушных судов МЧС, МО и Национальной гвардии.

На контроле Республиканского штаба находится восемь областей. Это Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области.

С начала наступления паводка службами гражданской защиты спасено и эвакуирован 14 251 человек, из них 5538 детей. В пунктах временного размещения находятся 5848 человек, из них 2222 детей.

Воздушными судами МЧС, МО и Национальной гвардии спасено 1655 человек, из них 425 детей. Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 4,6 млн куб. м талой воды, проведена укладка более 370 тыс. мешкотар и 728 тыс. тонн инертного материала.