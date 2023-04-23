Пасмурная погода ожидается во многих регионах Казахстана

Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды и штормовое предупреждение на 24 апреля. По прогнозам синоптиков, ожидаются усиление ветра, туман. На юге, юго-западе республики – пыльная буря, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды на территории Казахстана на 24 апреля

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидаются дожди, на севере, востоке, юге – с грозой. По РК ожидаются усиление ветра, на западе, севере - туман, юге, юго-западе – пыльная буря.

Штормовое предупреждение на территории Казахстана на 23 апреля

Ночью и утром на северо-западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью на западе и юге Северо-Казахстанской области прогнозируется гроза, а на юго-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер на севере области будет северо-западным с порывами 15-20 м/с, а в течение дня на большей части области порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а иногда 23-28 м/с.

В городе Петропавловске ожидается северо-западный ветер, который ночью будет иметь порывы до 15-20 м/с, а днем – до 15-20 м/с, с максимальными порывами до 23 м/с.

В ночное и утреннее время на севере Атырауской области ожидается туман, ветер юго-восточный. В течение дня на западе и юге области скорость ветра составит 15-20 м/с. В городе Атырау ожидается юго-восточный ветер, днем его порывы достигнут 15-18 м/с.

Ночью на севере Костанайской области прогнозируется гроза, а на севере области ожидается туман. Ветер на этой территории будет северо-западным, а днем его порывы на севере области достигнут 15-20 м/с.

Днем на востоке, в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Павлодар: днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается юго-западный ветер, который днем на севере и востоке области перейдет на северо-западный. Скорость ветра будет составлять 15-20 м/с.



На севере, западе и в центре Абайской области ожидается южный ветер, который днем перейдет на северо-западный. Скорость ветра составит 15-20 м/с, а порывы днем достигнут 23 м/с.

В городе Семей ожидается южный ветер, который днем перейдет на северо-западный, а порывы ветра составят 15-18 м/с.

В пределах северной, западной и центральной частей Восточно-Казахстанской области ожидается смена ветра с юго-восточного на северо-западный со скоростью 15-20 м/с, а днем порывы могут достигать 23 м/с.

В городе Усть-Каменогорске ожидается юго-восточный ветер со скоростью 15-18 м/с днем.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области – пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

В Астане ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы до 15 м/с.

Ночью и утром на западе Акмолинской области ожидается гроза и туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере и востоке области порывы 15-20 м/с.

В городе Кокшетау ожидается юго-западный ветер, который днем перейдет на северо-западный с порывами скорости 15-20 м/с.

В центре, на юге и востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный. В течение дня скорость ветра составит 15-20 м/с на юге, востоке и в центре области.

