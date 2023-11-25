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В ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

туман Фото: freepik
"Казгидромет" выпустили прогноз синоптической ситуации и штормовое предупреждение на 26 ноября. По прогнозам синоптиков, на большей части республики будет туман и усиление ветра, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации

"На западе, северо-западе, севере РК ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), ожидаются гололед, метель. На остальной территории страны прогнозируется погода без осадков. По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра".РГП "Казгидромет"

Штормовое предупреждение

Ночью и утром на севере Карагандинской области и в городе Караганде ожидается туман.

Ночью на западе Атырауской области ожидается туман. Ветер в регионе: 15-20 м/с.

Днем на севере Улытауской области ожидается ветер до 18 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер до 15-20м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области и в городе Уральске ожидаются туман и гололед.

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В Мангистауской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. В Актау также прогнозируют ветер: 15-20 м/с.

В Астане на дорогах ожидается гололедица.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидаются туман, метель. На дорогах ожидается гололедица. Ветер в регионе и Кокшетау до 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке, днем на западе, севере, юге Костанайской области ожидаются гололед, метель. На западе, севере области туман. Ветер до 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидаются метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Туркестанской области ожидается туман.

Ночью на западе, юге, днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, туман. Порывы ветра могут достигать 25 м/с.

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