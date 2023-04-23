Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области

23 апреля на дороге Самара-Шымкент, в результате ДТП с участием двух авто, погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Смертельное ДТП произошло 23 апреля на дороге Самара-Шымкент недалеко от поселка Жазык Хромтауского района.



На трассе столкнулись машины марки "ВАЗ-2110" и Toyota. В результате ДТП трое пассажиров "ВАЗ" погибли на месте происшествия, а водитель госпитализирован в районную больницу.

Начато досудебное расследование, выясняются обстоятельства ДТП.





ДТП со схожим сюжетом и исходом произошло в Туркестанской области — в страшном ДТП погибли три человека.